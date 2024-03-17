Rolls-Royce прекращает выпуск популярного седана в пользу абсолютно новой модели

BMW решили полностью пересмотреть модельный ряд автомобилей Rolls-Royce

Авторитетное американское издание Car & Driver представило инсайдерскую информацию о планах баварского концерна в среднесрочной перспективе. Согласно источникам, после приобретения Alpina компанией BMW этот суббренд станет аналогом Mercedes-Maybach.

Чтобы избежать внутренней конкуренции, Rolls-Royce прекратит производство седана Ghost. Альтернативой ему станет будущая Alpina B7 – сверхроскошная версия бензиновой BMW 7-Series. Это решение позволит Rolls-Royce сосредоточиться на эксклюзивных моделях.

Британский люксовый бренд будет развивать линейку Spectre за счет выпуска кабриолета. Кроме того, планируются ограниченные выпуски автомобилей по спецзаказам наподобие Droptail.

Alpina откажется от выпуска «бюджетных» моделей на базе 3-Series, 5-Series и X3. Также из линейки исчезнут кабриолеты и купе, в том числе BMW Z4 и 8-Series. Последняя может остаться только в формате Gran Coupe.

BMW возлагает большие надежды на свою аккумуляторную платформу Neue Klasse. На этой платформе будут созданы новые электромобили iX3 и i3 в 2026 году.

Автомобили BMW с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему будут использовать архитектуру CLAR II, знакомую по нынешним моделям 5-Series и 7-Series. До 2035 года концерн будет параллельно развивать эти две платформы, а затем полностью переключится на электромобили.

По данным BMW Blog, жизненный цикл текущего Rolls-Royce Ghost закончится в 2029 году, и преемника у него не будет. С 2030 года Rolls-Royce перейдет исключительно на электромоторы.

Ожидается, что будущая Alpina B7 сохранит бензиновый двигатель. Основой для флагманского седана послужит обновленная BMW 7-Series G70.

Источник: Car And Driver