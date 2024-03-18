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Движение поезда Владивосток — Москва задерживается примерно на 6 часов — МЧС

МЧС России: в Приамурье приостановлено движение трех пассажирских поездов

После схода в Амурской области 20 грузовых вагонов возникла задержка трех пассажирских поездов по маршрутам Хабаровск — Нерюнгри, Владивосток — Москва и обратно. Об этом сообщили в МЧС России по Амурской области.

«По предварительной информации, ожидаются задержки пассажирских поездов сообщением № 001 Владивосток – Москва, № 002 Москва – Владивосток, № 325 Хабаровск – Нерюнгри», — говорится в сообщении ведомства.
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Представители пресс-службы Забайкальской железной дороги уточнили, что поезд по маршруту Владивосток — Москва в настоящее время находится на станции Сковородино, и его движение задерживается примерно на шесть часов. По остальным поездам время задержки уточняется, при этом отмечается, что всем пассажирам обеспечено дополнительное питание, а в вагонах поддерживается оптимальный температурный режим.

Напомним, сход 20 порожних вагонов на перегоне Горелый — Бамовское Забайкальской железной дороги на территории Селемджинского района Амурской области произошел 18 марта в результате столкновения с легковым автомобилем.

Уточняется, что были нарушены габариты пути в обоих направлениях, а также повреждены опоры контактной сети. Со станций Ерофей Павлович, Могоча, Сковородино на место крушения отправлены восстановительные поезда. В настоящее время выясняются все обстоятельства причин происшествия.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
18.03.2024
Фото:АГН «Москва»
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