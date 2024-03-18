Совершенство и надежность: сестра Ким Чен Ына оценила функционал российского Aurus

Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике на автомобиле Aurus, подаренным ему президентом РФ Владимиром Путиным.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) цитирует слова заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестры главы КНДР Ким Ё Чжон о том, что функционал «эксклюзивного автомобиля совершенен и абсолютно надежен».

«Использование товарищем Ким Чен Ыном личного автомобиля, подаренного президентом РФ, является наглядной демонстрацией дружбы между КНДР и Россией, которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться», — приводит ЦТАК слова сестры лидера КНДР.

Ким Ё Чжон выразила радость от того, что высший руководитель КНДР пользуется «особой личной машиной, полученной в подарок от лидера России».

Напомним, руководитель КНДР Ким Чен Ын стал первым из мировых лидеров, кому вручили в подарок автомобиль представительского класса Aurus.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: tass.ru