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В Китае начались продажи Tank 300 с V6: сколько он будет стоить в России

Great Wall запустила продажи специальной версии Tank 300 с мотором V6

В КНР поступила в продажу специальная версия внедорожника Tank 300 с мотором V6 объемом 3,0 литра и мощностью 360 л.с. Модификация получила индекс 330.

Снаружи Tank 330 отличается от стандартного внедорожника силовыми передним и задним бамперами, порогами и развитой защитой моторного отсека. Что касается габаритов, то новинка прибавила 12 мм в длину, увеличившись до 4772 мм, 40 мм в ширину (1970 мм) и 57 мм в высоту (1971 мм). Ширина возросла за счет увеличения колеи: 1625 и 1635 мм спереди и сзади. Машина стала выше благодаря новым колесам, которые в стоке у Tank 330 имеют диаметр 18 дюймов.

Tank 330
Tank 330
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Оснащение топовое, цена – как у «базы»: новая версия знакомого рамника

Tank 330 в Китае стоит 330 тыс. юаней (около 4,3 млн руб. по текущему курсу). Цена на базовый Tank 300 стартует от 200 тыс. юаней (2,6 млн руб.). Уточняется, что компания Great Wall пока не объявляла о планах привезти Tank 330 в РФ.

Дилеры китайских машин, которые занимаются торговлей по параллельному импорту, рассказали, сколько может стоить новый Tank 330 в России при доставке напрямую из Китая. Так, цену можно просчитать путем «умножения примерно на полтора» базовой стоимости Tank 330 в Китае. Соответственно, примерная цена Tank 330 в нашей стране может составить 6,45 млн руб.

Ранее сообщалось, что «За рулем» протестировал 7-местный гибридный внедорожник Tank 500 Urban.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:ITHome
Количество просмотров 2
18.03.2024
Фото:ITHome
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