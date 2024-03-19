Вернуть новый автомобиль продавцу можно – при соблюдении ряда правил

Адвокат рассказала, при каком дефекте авто можно вернуть даже спустя 15 суток

Правила возврата автомобиля отличаются от обычных правил возврата товара из-за сложности легкового автомобиля, который классифицируется как технически сложный товар, согласно Перечню Правительства РФ от 10.11.2011 № 924. Об этом напомнила адвокат Ирина Зуй.

По её словам, покупатель может вернуть автомобиль в течение 15 дней с момента покупки в случае выявления любых дефектов. Потому что по закону покупатель имеет право получить за свои деньги товар без проблем, в идеальном состоянии.

Возврат после этого срока возможен при соблюдении определенных условий, включая неустранимые дефекты. Например, необходимость ремонта двигателя, так как он займёт очень много времени и это будет неудобно покупателю.

При обнаружении двух и более дефектов автомобиль также может быть возвращен продавцу, даже после 15 дней. Возврат возможен также в случае повторного появления дефекта после его устранения. Кроме того, если срок гарантийного ремонта превысил 45 дней или в течение года покупатель не мог использовать автомобиль более 30 дней из-за постоянных поломок и дефектов.

Если продавец отказывается принимать автомобиль обратно, необходимо обратиться в Роспотребнадзор с соответствующим заявлением и составить досудебную претензию. В случае отказа удовлетворения претензии или отсутствия ответа придется обращаться за помощью к профессиональному юристу и решать вопрос уже через суд.

Недавно нам рассказали, что важно учитывать при покупке подержанного автомобиля. В первую очередь – чтобы пробег не был скручен. Это помогут сделать специалисты, которые работают с блоком управления двигателем, они выявят фактический пробег.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Life