Бутылка водки – и за руль! Удручающая погоня со стрельбой (видео)

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В Приангарье инспекторы ДПС стреляли по Тойоте, чтобы остановить пьяного лихача

Бурным уик-энд выдался у одного из жителей поселка Куйтун Иркутской области. В ночь с 16 на 17 марта его Toyota Corona Premio попытались остановить инспекторы ДПС – источник сообщает, что мужчина не был пристегнут. Уточняется, что полицейские через громкоговоритель потребовали, чтобы водитель остановился, однако тот увеличил скорость и попытался скрыться.

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«В ходе завязавшейся погони водитель иномарки выехал из населенного пункта на трассу, совершая резкие маневры и подвергая опасности других участников дорожного движения. Для остановки его машины сотрудники полиции применили табельное оружие: после предупредительных выстрелов в воздух один из инспекторов ДПС открыл огонь по колесам преследуемого транспорта и повредил заднюю левую шину. В результате лихач остановился и был задержан. Им оказался 26-летний сельчанин», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник пишет, что у мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения. Да он и сам признался, что употреблял спиртное – но при этом от прохождения освидетельствования отказался. Дальше выяснилось, что несколько лет назад мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был вынужден восстанавливать права.

Ошибки прошлого, к сожалению, ничему не научили: в отношении гражданина был составлен ряд протоколов, а его автомобиль помещен на штрафстоянку.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
20.03.2024
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