Эксперт объяснил, почему с 1 апреля в России сократятся поставки автомобилей
Цены на ввозимые в Россию по альтернативным каналам автомобили могут значительно вырасти с 1 апреля 2024 года. Таким мнением поделился независимый эксперт автоотрасли Сергей Бургазлиев.
Возможно, подорожают автомобили марок Voyah, Geely, Chery и других производителей из Китая. Бургазлиев напомнил, что эти машины ввозились в нашу страну через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и при оформлении на таможне указывались заниженные сведения о стоимости.
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Но после 1 апреля этот канал для неофициальных продавцов будет перекрыт, констатирует Бургазлиев. Хотя полностью поставки из Киргизии или Казахстана, конечно, не удастся перекрыть, ввозить автомобили премиальных брендов и бизнес-класса тоже будет затруднительно, убежден эксперт.
«Чем выше была стоимость автомобиля, тем больше старались ее занизить, но теперь, соответственно, они существеннее вырастут в цене», — подчеркивает автоэксперт.
Дело в том, что затраты неофициальных продавцов вырастут после ужесточения таможенных правил, причем значительно, объясняет Бургазлиев. Напомним, с 1 апреля в РФ введен запрет на ввоз новых автомобилей с оформлением на физлиц без уплаты дополнительных платежей. Это приведет к повышению цен на автомобили, снизит интерес потребителей, и объемы поставок по такой схеме сократятся, подытожил Бургазлиев.
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Источник: autonews.ru