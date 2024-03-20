Спортпрототип Porsche 910 уйдет с молотка — болидом управлял легендарный Ники Лауда
Porsche 910, на котором выступал легендарный австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира Формулы-1 Ники Лауда, выставят на торги. Стартовая цена лота составляет 2,2 млн долларов (202,8 млн рублей по актуальному курсу).
Хотя имя Лауды связывают с Формулой-1 и такими командами, как Ferrari, Brabham и McLaren, список машин, связанный с памятью гонщика, намного обширнее. Porsche, выставленным на продажу, гонщик управлял только в одной гонке, в 1969 году, она называлась «1000 км Цельтвега». Лауде было тогда 20 лет, а сама гонка проходила на трассе, известной теперь как Red Bull Ring.
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Теперь этот Porsche 910 1966 года выпуска можно будет приобрести на аукционе. По словам организаторов, уникальность гоночной машины не только в том, что ее пилотировал Лауда, а еще и в том, что именно с нее началось производство спортпрототипов 910-й серии. Заводской номер машины – 001, а партия состояла из 29 экземпляров.
Под капотом Porsche 910 оппозитный шестицилиндровый двигатель мощностью 220 л.с., скорость автомобиля превышала 270 км/ч. Детали кузова изготовлены из стеклопластика, благодаря этому корпус очень легкий, он крепится на прочном шасси трубчатой конструкции.
Начиная с 1966 года машина участвовала в 250 гонках, на ее счету несколько побед. В 1994 году Porsche 910 купил частный коллекционер, ее подвергли тщательной реставрации, и сейчас она продается практически в первозданном виде.
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Источник: f1news.ru