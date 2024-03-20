Спортпрототип Porsche 910 уйдет с молотка — болидом управлял легендарный Ники Лауда

Гоночный Porsche 910 1966 года выпуска продадут на торгах минимум за $2,2 млн

Porsche 910, на котором выступал легендарный австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира Формулы-1 Ники Лауда, выставят на торги. Стартовая цена лота составляет 2,2 млн долларов (202,8 млн рублей по актуальному курсу).

Хотя имя Лауды связывают с Формулой-1 и такими командами, как Ferrari, Brabham и McLaren, список машин, связанный с памятью гонщика, намного обширнее. Porsche, выставленным на продажу, гонщик управлял только в одной гонке, в 1969 году, она называлась «1000 км Цельтвега». Лауде было тогда 20 лет, а сама гонка проходила на трассе, известной теперь как Red Bull Ring.

Porsche 910

Теперь этот Porsche 910 1966 года выпуска можно будет приобрести на аукционе. По словам организаторов, уникальность гоночной машины не только в том, что ее пилотировал Лауда, а еще и в том, что именно с нее началось производство спортпрототипов 910-й серии. Заводской номер машины – 001, а партия состояла из 29 экземпляров.

Под капотом Porsche 910 оппозитный шестицилиндровый двигатель мощностью 220 л.с., скорость автомобиля превышала 270 км/ч. Детали кузова изготовлены из стеклопластика, благодаря этому корпус очень легкий, он крепится на прочном шасси трубчатой конструкции.

Начиная с 1966 года машина участвовала в 250 гонках, на ее счету несколько побед. В 1994 году Porsche 910 купил частный коллекционер, ее подвергли тщательной реставрации, и сейчас она продается практически в первозданном виде.

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Источник: f1news.ru