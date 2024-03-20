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В Pirelli решили привезти на Гран-при Австралии более мягкие шины C5 для болидов

Впервые в сезоне Гран-при Австралии Pirelli готовит для болидов мягкие шины C5

Итальянская компания Pirelli на предстоящем этапе чемпионата в Формуле 1 – Гран-при Австралии – представит самые мягкие шины C5.

Во время гонки в мельбурнском Альберт-парке у команд, в том числе, будет резина составов C4 и C3. Решение использовать более мягкие шины было продиктовано итогами прошлогоднего Гран-при Австралии. Тогда 10 пилотов проехали на более жестких шинах C2, и гонка не была такой динамичной, как ожидалось.

Презентация мягких шин Pirelli C5
Презентация мягких шин Pirelli C5
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С шинами C5 можно ожидать разницу в темпе между гоночными машинами команд, так как степень износа резины будет отличаться, вполне вероятно, что этот факт скажется на скорости болидов.

По составу резина C5 такая же, как в прошлом году, на предсезонных тестах в Бахрейне команды проехали на таких шинах 140 км, и только британский гонщик Льюис Хэмилтон провел на них длинную серию кругов. Из-за того что резина C5 плохо подходит для абразивного асфальта трассы в Сахире, ее особенности гонщики оценят уже в Австралии.

В Австралии сейчас начало осени, не исключены колебания температур и возможны дожди. Можно надеяться, что поверхность трассы покроется слоем отработанной резины и обеспечит хорошее сцепление, а дебют шин C5 принесет новые вызовы, и гонка будет захватывающей не только для пилотов, но и для болельщиков.

Источник: f1news.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia | Pirelli
20.03.2024
Фото:Wikimedia | Pirelli
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