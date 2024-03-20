Как не лишиться машины и денег: в ГИБДД разъяснили нюансы стоянки и остановки

В ГИБДД рассказали об ошибках водителей при стоянке и остановке автомобиля

Некоторые автовладельцы неверно трактуют Правила дорожного движения в части остановки и стоянки транспортных средств. В ГИБДД разъяснили все нюансы.

Отмечается, что чаще всего у автовладельцев возникают вопросы относительно остановки и стоянки автомобилей на остановке общественного транспорта. В ГИБДД уточнили, что водитель имеет право остановиться на пять минут для посадки и высадки пассажиров при условии, что он не создает препятствий для общественного транспорта. Во всех остальных случаях стоянка автомобиля разрешена на расстоянии не ближе 15 метров от остановки общественного транспорта.

Причем это расстояние должно быть соблюдено по обе стороны от желтой зигзагообразной разметки, от знаков остановки общественного транспорта или от выделенного под остановку «кармана». Что касается пешеходных переходов, то водителям разрешено останавливаться перед ними на расстоянии не ближе пяти метров. Причем до сплошной разделительной линии разметки должно быть не менее трех метров от припаркованного автомобиля.

В случае нарушения этих требований водителю грозит крупный штраф и эвакуация транспортного средства. В частности, в Москве и Петербурге он составляет 3 тыс. рублей (скидка 50% при условии оплаты в течение 20 дней). Эвакуация машины в городе на Неве обойдется в 334 тыс. рублей плюс по 100 рублей за каждый час стоянки. В Москве – от 4,44 тыс. рублей (со скидкой за оплату на месте), первые сутки – хранение бесплатное.

Стоит отметить, что на возврат автомобиля придется потратить определенное время. Нужно выяснить, что машина была не угнана, а именно эвакуирована, затем следует выяснить, какое подразделение ГИБДД оформляло эвакуацию транспортного средства на спецстоянку, обратиться в ведомство за постановлением и забрать автомобиль со спецстоянки, которая, как правило, находится далеко.

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Источник: 110km.ru