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Вологжанин устроил «шоу» для ДПС на пешеходном переходе (видео)

В Вологде задержали пешехода, матерившегося на экипаж ДПС

Вечером 16 марта патрулировавшие центральную часть Вологды инспекторы ДПС столкнулись с довольно необычным явлением. На пешеходном переходе перед их автомобилем возникла фигура гражданина, который явно перепутал проезжую часть с конкурсом пантомимы. Отчаянно жестикулируя, а затем и вопя, мужчина явно не спешил на противоположную сторону улицы и как-будто приглашал стражей закона к некоему диалогу.

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Ушел с маршрута: в Москве остановили таксиста, перевозившего килограмм мефедрона
«На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал. Вместо этого он начал вести себя агрессивно, нецензурно выражался, в том числе нанес несколько ударов правоохранителям. Сотрудники полиции пресекли нарушение общественного порядка», – сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Экспрессивного господина доставили в отдел полиции, где составили административный протокол по части 1 статьи 12.30 КоАП РФ, а собранные материалы по факту оскорбления и применения насилия в отношении инспекторов направили в следственные органы.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
24.03.2024
Фото:МВД Медиа
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