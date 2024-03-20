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Автомобили из топ-10 WhatCar продаются и в России — называем модели

BMW X7 и Hyundai Santa Fe возглавили рейтинг лучших 7-местных автомобилей

В топ-3 лучших семиместных автомобилей вошли BMW X7 и Hyundai Santa Fe. К такому выводу пришли эксперты авторитетного британского издания whatcar.com, специализирующегося на автомобильных исследованиях.

Семиместный Land Rover Defender ценят в Британии не только за стильный дизайн, но и за хорошую управляемость и богатый набор опций. Эксперты особо отметили мощный и надежный дизельный двигатель объемом 3,0 л. Также у кроссовера достойно функционирует пневматическая подвеска.

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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Новые Land Rover Defender, завезенные по альтернативным каналам, можно найти и на рынке России. Цены на кроссовер мощностью 249 л.с. стартуют от 14 млн рублей и достигают 18 млн.

Hyundai Santa Fe – этот корейский автомобиль понравится тем, кто находится в поисках соотношения цены и качества. Специалисты рекомендуют обратить внимание на экономичную в части расхода топлива модель с гибридной силовой установкой. В РФ можно найти Santa Fe по цене примерно 7 млн рублей, но есть и Santa Fe c бензиновым мотором объемом 2,5 для китайского рынка – такой стоит около 5,5 млн руб.

Авторы исследования назвали семиместный BMW X7 отличным вариантом для семьи с большим бюджетом: роскошный интерьер, большой набор опций, стильный внешний вид, широкая моторная гамма. Лучше остановить выбор на версии xDrive40d мощностью 340 л.с. Такой автомобиль за 17 млн руб. есть в наличии у одного из московских дилеров.

В рейтинг экспертов вошли также Audi Q7, Range Rover, Peugeot 5008, Volkswagen Touran, Skoda Kodiaq, Land Rover Discovery, Dacia Jogger.

Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
20.03.2024
Фото:Depositphotos
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