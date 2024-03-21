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Новый Changan UNI-Z – цены и двигатель

Кроссовер, больше, чем Changan UNI-T, но меньше чем UNI-K, поступит в продажу 28 марта

Changan UNI-Z будет официально представлен 28 марта 2024 года и сразу поступит в продажу в Китае. Позже кроссовер появится и в России.

Changan UNI-Z
Changan UNI-Z

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Цена на новинку уже известна. Компактный кроссовер Changan UNI-Z будет предлагаться с одной силовой установкой в двух комплектациях по цене 127 900 и 134 900 юаней (1,64 млн и 1,73 млн рублей).

Changan UNI-Z
Changan UNI-Z

В России цена, ориентировочно, будет в полтора раза выше.

Changan UNI-Z
Changan UNI-Z

Для сравнения, Changan UNI-T стоит у нас от 2,7 млн рублей, а Changan UNI-K – от 3,3 млн рублей. То есть, UNI-Z должен стоить примерно от 3 млн рублей.

Changan UNI-Z
Changan UNI-Z

Новинка оснащена гибридной системой Changan Blue Whale Smart Electric iDD с возможностью работы только на электротяге на дистанциях до 125 км.

Changan UNI-Z
Changan UNI-Z

Гибрид состоит из турбированного мотора объемом 1,5 литра и электродвигателя, а ее суммарная мощность составляет 215 л.с.

Changan UNI-Z
Changan UNI-Z

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4730, 1890 и 1680 мм, а колесная база достигает 2795 мм. То есть, китайский кроссовер сопоставим по размерам с Hyundai Santa Fe.

Changan: «это глобальное решение для полного привода»

В салоне установлены большой парящий экран мультимедии и такой же парящий, но меньшего размера, экран цифровой панели приборов. Все поверхности салона обшиты мягкой кожей.

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За РулемХлынов Александр
21.03.2024
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