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На АВТОВАЗе собрано 48% автомобилей, произведенных в России в 2023 году

«Автостат»: каждый второй автомобиль в России в 2023 году выпущен АВТОВАЗом

Российские автопроизводители в 2023 году произвели 730,4 тысячи единиц автомобильной техники, и почти половина из этого количества (48%) собрана на АВТОВАЗе. Такими цифрами поделились специалисты аналитического агентства «Автостат».

В ходе подготовки отчета «Автопром в России. Итоги 2023 года, перспективы» аналитики выяснили, что каждый второй автомобиль в России в 2023 году сошел с конвейера отечественного завода в Тольятти.

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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Каждое седьмое транспортное средство было выпущено на тульском заводе китайского производителя Haval. Доля бренда из КНР в общем объеме рынка составила 13,6%. Благодаря таким показателям предприятие удостоилось статуса лидера по производству иномарок в России.

Каждый 10-й экземпляр автомобильной техники сошел с конвейера Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) – 9,8%. Доля остальных российских производителей варьируется от 3 до 7%, речь идет о четырех предприятиях: КАМАЗ с долей 6,4%, УАЗ – 4,9%, калининградский Автотор (4%) и Москвич (3,3%).

Полная информация об объемах производства автотранспортных средств на предприятиях РФ, а также характеристики автозаводов и их перспективы, есть в доступе на сайте «Автостата».

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Источник: autostat.ru

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