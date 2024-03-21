Hyundai готовит новый Santa Cruz
На следующей неделе стартует Нью-Йоркский автосалон 2024 года, и Hyundai представит там кое-что новенькое. Вместе с недавно обновленным кроссовером Tucson будет выставляться и обновленный пикап Santa Cruz с «улучшенными возможностями».
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Именно так сказано в коротком пресс-релизе Hyundai. Что это за возможности, пока неизвестно. А знать хочется, так как этот кросс-пикап поставляется в Россию по схеме параллельного импорта.
Но известно, что новинка получила обновленный интерьер с улучшенной эргономикой и новую информационно-развлекательную систему.
К анонсу Hyundai прилагались два тизерных изображения. На одном из них (выше) кросс-пикап изображен сзади, и видна новая задняя панель – массивная и обтекаемая, из-за чего машина выглядит широкой и прочной.
На втором изображении крупным планом изображена новая решетка радиатора Hyundai Santa Cruz с прямоугольными вырезами. Внешне кросс-пикап похож на недавно обновленный Tucson.
Под капотом ничего не изменится. 2,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 281 лошадиная сила остается и по-прежнему работает в паре с восьмиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, передавая крутящий момент на все колеса.
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