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Hyundai готовит новый Santa Cruz

Обновленную версию популярного Hyundai покажут на Нью-Йоркском автосалоне

На следующей неделе стартует Нью-Йоркский автосалон 2024 года, и Hyundai представит там кое-что новенькое. Вместе с недавно обновленным кроссовером Tucson будет выставляться и обновленный пикап Santa Cruz с «улучшенными возможностями».

Обновленный Hyundai Santa Cruz
Обновленный Hyundai Santa Cruz

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Именно так сказано в коротком пресс-релизе Hyundai. Что это за возможности, пока неизвестно. А знать хочется, так как этот кросс-пикап поставляется в Россию по схеме параллельного импорта.

Но известно, что новинка получила обновленный интерьер с улучшенной эргономикой и новую информационно-развлекательную систему.

К анонсу Hyundai прилагались два тизерных изображения. На одном из них (выше) кросс-пикап изображен сзади, и видна новая задняя панель – массивная и обтекаемая, из-за чего машина выглядит широкой и прочной.

Обновленный Hyundai Santa Cruz
Обновленный Hyundai Santa Cruz

На втором изображении крупным планом изображена новая решетка радиатора Hyundai Santa Cruz с прямоугольными вырезами. Внешне кросс-пикап похож на недавно обновленный Tucson.

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Под капотом ничего не изменится. 2,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 281 лошадиная сила остается и по-прежнему работает в паре с восьмиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, передавая крутящий момент на все колеса.

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Кирилл Панов
21.03.2024
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