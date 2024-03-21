5 километров между камерами – новое требование

Дорожные камеры предложили устанавливать за километр друг от друга

С 1 сентября 2024 года все дорожные камеры в России должны устанавливаться и работать по единым правилам, такой закон приняли в прошлом году.

Обновленный проект постановления Правительства о средствах фотовидеофиксации нарушений ПДД представили рабочей группе в сфере безопасности дорожного движения при Правительственной комиссии по проведению административной реформы. Он регламентирует установку дорожных камер всех видов – стационарных, передвижных и мобильных.

Среди нововведений – увеличение расстояния между камерами. Средства автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения не смогут располагаться ближе чем за один километр друг от друга в черте населенных пунктов и не ближе пяти километров за городом. Хорошо это или плохо?

Пётр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

— Регламентировать минимальные расстояния по установке камер необходимо. Поясню на примере. Представьте, едет человек и превышает скорость. Если камеры установлены слишком плотно, допустим, каждые 500 метров, как сейчас позволяет ГОСТ, то в этом случае превышение зафиксируют каждая камера, и, по сути, за один факт превышения скорости автомобилист будет оштрафован дважды, трижды или даже, мы фиксировали рекорд, – наказывался пятикратно за одно и то же нарушение.

При этом есть позиция Верховного суда, которая заключается в том, что наказывать за одно и то же нарушение многократно нельзя. И доказать, что это были разные нарушения, то есть водитель, грубо говоря, притормозил, а потом опять начал нарушать – сложно, а порой и невозможно. В итоге штрафы приходится отменять. Это дополнительная и совершенно бессмысленная нагрузка на Госавтоинспекцию.

Такой метод, как увеличение расстояния между камерами, поможет свести к минимуму количество подобных ситуаций. Это справедливо как для трасс, где скорости высокие, так и для городов, где есть многочисленные светофоры, пешеходные переходы, и если водитель нарушает последовательно, то вероятность того, что это одно нарушение, невелика. Также отмечу, что согласно проекту, данные требования не будут действовать на участках с высокой аварийностью.