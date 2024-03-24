Угнать Bentley не так-то и просто (видео попытки)

Водитель из Нью-Джерси перехитрил троих угонщиков, пытавшихся угнать его Бентли

Драматические кадры показывают, как водитель сопротивляется и в конечном счете уходит невредимым, а преступники остаются ни с чем.

Три человека пытались угнать Bentley Bentayga в Нью-Джерси, но потерпели неудачу, поскольку водитель не растерялся и оказал сопротивление. Видео с парковки показывает весь инцидент, включая моменты до и после нападения. Полиция в этом районе усиливает патрулирование в надежде снизить уровень преступности, но эти подозреваемые все еще в бегах.

Потенциальные угонщики напали на сына владельца продуктового магазина на его собственноq стоянке. Молодой человек только что припарковал роскошный кроссовер и открыл водительскую дверь. И тут из-за Бентли выбежали трое злоумышленников и напали на него.

Двое – со стороны водителя, а третий попытался проникнуть в машину со стороны пассажира. Водитель некоторое время сопротивлялся, прежде чем нападавшие выкинули его из автомобиля.

Наконец водитель осознал, что пока ключ у него в кармане, преступники ничего не cмогут сделать, и побежал обратно к магазину.

В итоге трое нападавших обстреляли машину, а затем убежали.

Это видео - еще одно напоминание о необходимости быть осторожнее при парковке автомобиля. Некоторые преступники преследуют людей до дома, чтобы неожиданно напасть на них на подъездной дорожке или в гараже.

Впрочем, один из ютуберов посоветовал владельцу люксового автомобиля парковаться в безопасном месте или купить еще одну машину попроще, только для работы. Иначе в какой-то момент из-за роскошного автомобиля он рискует лишиться жизни.

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Видео: YouTube