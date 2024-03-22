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В Москве прохожий не дал вору украсть из машины...

Неравнодушный гражданин сохранил автолюбителю огромную сумму денег

В Москве прохожий не дал вору украсть из машины 46 млн рублей

Столичная полиция вышла на след и задержала 32-летнего мужчину, который подозревается в попытке кражи 46 миллионов рублей из припаркованного автомобиля. Судя по имеющимся материалам, злоумышленник разбил стекло двери машины, стоящей на Малой Пироговской улице, и забрал из салона сумку с наличностью. Особенность истории в том, что попытка кражи оказалась неудачной – ее пресек человек, просто проходивший мимо в этот момент.

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«Сразу после этого случайный прохожий, ставший очевидцем преступления, остановил подозреваемого, вступил с ним в противоборство и отобрал похищенное. Оставшись ни с чем, правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле, а неравнодушный гражданин обратился в отдел внутренних дел и передал полицейским деньги», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и по статье 158 УК РФ, он заключен под стражу. Деньги в ближайшее время вернут владельцу, пишет источник. Отметим, что для полноты картины не хватает информации о вознаграждении настоящему герою, столь нетипично для нынешнего времени вмешавшегося в ситуацию.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
22.03.2024
Фото:Depositphotos
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