Эксперимент в высшей степени готовности: Минтранс внедрит бесшовные грузоперевозки

Минтранс РФ в 2024 году протестирует цифровую транспортную платформу

Минтранс РФ в 2024 году протестирует четыре экспериментальных мультимодальных маршрута грузоперевозки в рамках создания Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП). Об этом рассказал директор департамента цифрового развития ведомства Дмитрий Скачков.

В ходе выступления с презентации на форуме TransRussia он подчеркнул, что цифровая платформа позволит транспортным компаниям вести документацию о перевозке грузов в цифровом виде. Сервисы НЦТЛП призваны упростить коммуникации между государственными ведомствами, перевозчиками и их клиентами, а также повысить качество, безопасность и скорость грузоперевозок. Скачков подчеркнул, что эксперимент находится в высокой стадии готовности.

«Мы планируем в срок до 1 апреля внести проект постановления в правительство. В соответствии с регламентом, постановление будет принято и в 2024 году эксперимент мы проведем, чтобы подтвердить наши гипотезы, которые в рамках научно-исследовательской работы и рассмотрения широким кругом с бизнесом для себя предположили и на практике подтвердим», — уточнил директор департамента цифрового развития.

Отмечается, что в 2025 году будут созданы сервисы первостепенной важности, включая «единое окно» выдачи перевозочных, товаросопроводительных и разрешительных документов, цифровой профиль участника, сервис предоставления информации о движении грузов и данных о перевозках и объектах транспортно-логистической инфраструктуры.

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Источник: tass.ru