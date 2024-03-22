Будущее уже наступило: китайцы создали воздушное такси — продажи стартовали

В Китае в свободной продаже на маркетплейсе появилось воздушное такси

На одном из китайских маркетплейсов в продаже появились «воздушные такси» – беспилотные летательные автомобили. Об этом написали СМИ Китая.

EHang EH216-S – это первая разработка китайских специалистов, она представляет собой электрический летательный аппарат, способный вертикально взлетать и приземляться. Изобретение получило сертификат CAAC, цена новинки составляет 2,39 млн юаней (30,4 млн рублей по текущему курсу). Уже объявлен предзаказ, и 12 человек внесли депозит в размере 39 тыс. юаней (примерно 497 тыс. рублей).

EHang EH216-S

Отмечается, что воздушное такси способно перевозить двух человек, его габариты 6,05х5,73х2 м. Аппарат оснащен 16 пропеллерами, один полет по прямой в воздухе достигает 30 км, максимальная скорость – до 130 км в час. Примечательно, что автомобилю не требуется взлетно-посадочная полоса, это позволит осуществлять поездки на работу, оперативно оказывать первую помощь и совершать эвакуацию людей в случае катаклизмов.

Стоимость второй модели – EHang VT-30 – оценивается в 10 млн юаней (почти 128 млн рублей). Она оснащена композитным крылом с расчетной дальностью полета 300 км, время автономной работы – 100 минут.

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Источник: telegra.ph