«Уран-9» – боевой робот от «Калашникова»

Эти боевые роботы от «Калашникова» могут действовать группами по четыре

«Уран-9» – боевой беспилотный гусеничный робот от концерна «Калашников» был принят на вооружение армии России еще в 2019 году и отлично показал себя в боях.

Основная задача робота – обеспечивать огневую поддержку пехоте в наступлении и уничтожать технику противника.

«Уран-9» – боевой беспилотный гусеничный робот от концерна «Калашников»

«Ураном-9» управляет оператор, который находится в специальном подвижном центре управления, который может либо двигаться вслед за роботами на расстоянии, либо находиться на скрытой позиции.

«Уран-9» входят в группы по 4 робота, которые перевозятся на прицепе-трале и представляют собой мощную ударную силу.

«Уран-9» – боевой беспилотный гусеничный робот от концерна «Калашников»

У роботов легкая бронезащита пятого класса, которая не замедляет передвижение по полю боя и отлично защищает от стрелкового оружия и осколков.

Вооружение боевого робота «Уран-9»:

30-мм автоматическая пушка 2А72,

7,62-мм пулемет, спаренный с пушкой,

4 противотанковых управляемых ракеты (ПТУР) «Атака»,

от 6 до 12 реактивных огнемётов «Шмель-М» с термобарическими снарядами.