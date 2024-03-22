«Уран-9» – боевой робот от «Калашникова»
Эти боевые роботы от «Калашникова» могут действовать группами по четыре
«Уран-9» – боевой беспилотный гусеничный робот от концерна «Калашников» был принят на вооружение армии России еще в 2019 году и отлично показал себя в боях.
Основная задача робота – обеспечивать огневую поддержку пехоте в наступлении и уничтожать технику противника.
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«Уран-9» – боевой беспилотный гусеничный робот от концерна «Калашников»
«Ураном-9» управляет оператор, который находится в специальном подвижном центре управления, который может либо двигаться вслед за роботами на расстоянии, либо находиться на скрытой позиции.
«Уран-9» входят в группы по 4 робота, которые перевозятся на прицепе-трале и представляют собой мощную ударную силу.
«Уран-9» – боевой беспилотный гусеничный робот от концерна «Калашников»
У роботов легкая бронезащита пятого класса, которая не замедляет передвижение по полю боя и отлично защищает от стрелкового оружия и осколков.
Вооружение боевого робота «Уран-9»:
- 30-мм автоматическая пушка 2А72,
- 7,62-мм пулемет, спаренный с пушкой,
- 4 противотанковых управляемых ракеты (ПТУР) «Атака»,
- от 6 до 12 реактивных огнемётов «Шмель-М» с термобарическими снарядами.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Кирилл Панов
22.03.2024
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