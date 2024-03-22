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«Уран-9» – боевой робот от «Калашникова»

Эти боевые роботы от «Калашникова» могут действовать группами по четыре

«Уран-9» – боевой беспилотный гусеничный робот от концерна «Калашников» был принят на вооружение армии России еще в 2019 году и отлично показал себя в боях.

Основная задача робота – обеспечивать огневую поддержку пехоте в наступлении и уничтожать технику противника.

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«Уран-9» – боевой беспилотный гусеничный робот от концерна «Калашников»
«Уран-9» – боевой беспилотный гусеничный робот от концерна «Калашников»

«Ураном-9» управляет оператор, который находится в специальном подвижном центре управления, который может либо двигаться вслед за роботами на расстоянии, либо находиться на скрытой позиции.

«Уран-9» входят в группы по 4 робота, которые перевозятся на прицепе-трале и представляют собой мощную ударную силу.

«Уран-9» – боевой беспилотный гусеничный робот от концерна «Калашников»
«Уран-9» – боевой беспилотный гусеничный робот от концерна «Калашников»

У роботов легкая бронезащита пятого класса, которая не замедляет передвижение по полю боя и отлично защищает от стрелкового оружия и осколков.

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Вооружение боевого робота «Уран-9»:

  • 30-мм автоматическая пушка 2А72,
  • 7,62-мм пулемет, спаренный с пушкой,
  • 4 противотанковых управляемых ракеты (ПТУР) «Атака»,
  • от 6 до 12 реактивных огнемётов «Шмель-М» с термобарическими снарядами.

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Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
22.03.2024
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