У вас еще нет машины? Поторопитесь, «Москвич» анонсировал беспрецедентные скидки

Эксперт Мосеев: Акция с рекордными скидками на Москвичи продлится и в апреле

Отечественный производитель «Москвич» обновил прайсы и рекордно снизил цены на кроссоверы Москвич 3 и лифтбеки Москвич 6 2023 года выпускав. В интервью изданию «Газета.Ru» эксперты предположили, что снижение цен может быть связано с глобальной переоценкой брендом своего позиционирования на рынке РФ.

В частности, цены на младшие комплектации кроссовера «Стандарт» и «Стандарт плюс» сейчас снижены на 630 тыс. рублей, старшая версия «Комфорт» подешевела сразу на 720 тыс. рублей. Москвич 3 по цене от 1,59 млн рублей стал самым доступным кроссовером на российском рынке. Он опередил Livan X3 Pro, рекомендованная розничная цена (РРТ) которого в начале марта составляла 1,9 млн рублей, а сейчас опустилась до 1,7 млн рублей.

Москвич 6

Лифтбек Москвич 6 стал дешевле почти на 500 тыс. рублей, причем во всех версиях. Теперь его цены стартуют от 2,14 и достигают2,63 млн рублей в зависимости от комплектации. На фоне дисконта продажи автомобилей выросли, на сайте «Москвича» указано, что скидки сохранятся только до конца марта.

Рассуждая о причинах снижения цен, основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев предположил, что это связано с желанием производителя освободить склады от автомобилей 2023 года выпуска.

«Было очевидно, что раз их не смогли до сих пор продать, то продать их можно, только сильно снизив цену», — подчеркнул собеседник издания.

Мосеев указал на тот факт, что текущая цена даже ниже, чем у оригинального китайского JAC JS4. По мнению эксперта, при крупноузловой сборке такая ситуация может стать убыточной для «Москвича».

«Понятно, что убытки связаны не только с операционной деятельностью, но и с пусконаладочными работами. Если у "Москвича" в этом году получится запустить полноценную сборку, нынешняя цена может оказаться близка к той, что будет выставлена на машины, изготовленные со сваркой и окраской», — объясняет эксперт.

По мнению Мосеева, распродажа прошлогодних машин может продолжиться и в апреле.

«У меня есть ощущение, что те просчеты, которые были у "Москвича" в стратегии, маркетинге, продуктовом и ценовом позиционировании, сейчас исправляются. Надеюсь, что это не разовая акция, а перепозиционирование продукта. "Москвичу" было бы правильно стратегически занять нишу между 1,6 и 2,3 млн рублей», — рассуждает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

В части ценообразования «Москвичи» могут оказаться между продукцией АВТОВАЗа и доступными кроссоверами из Китая, для бренда это выгодная позиция, убежден Бургазлиев. На этом фоне продажи производителя в 2024 году могут вырасти примерно на 15-20% в сравнении с 2023 годом, резюмировал эксперт.

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Источник: gazeta.ru