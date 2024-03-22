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На сколько с 1 апреля могут взлететь в цене иномарки — эксперты рассказали

Эксперты прогнозируют рост цен до 25% на иномарки на рынке России с 1 апреля

Цены на новые иномарки могут вырасти на автомобильном рынке России минимум на 15% уже с 1 апреля текущего года. По мнению экспертного сообщества, на рост цен повлияют различные сборы, введенные российским правительством на ввозимые транспортные средства.

При этом есть опасения, что из-за новых правил таможня может начать доначислять разницу в пошлине на машины, привезенные из Киргизии, Армении и Казахстана. Дело в том, что растаможка в этих странах происходит по льготным тарифам.

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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

По предварительным расчетам, цена среднеразмерного кроссовера Geely Monjaro увеличится с 3,5 млн до 4,3 млн рублей, а популярный полноразмерный кроссовер премиум-класса Li L9 подорожает примерно на 800 тысяч рублей. В целом, цены аналогичных автомобилей могут вырасти на 22-25%, прогнозируют эксперты.

Напомним, с 1 апреля в России вступают в силу обновленные правила ввоза автомобилей. Если цена на транспортное средство была изначально занижена, то при въезде на территорию РФ придется заплатить повышенный утилизационный сбор, в который будет включен размер разницы в уплате таможенных сборов, акцизов и НДС между Россией и государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Источник: peterburg2.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
22.03.2024
Фото:Depositphotos
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