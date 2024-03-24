В продажу вернется Lamborghini LM002, как у Саши Белого из «Бригады»
Dartz решила порадовать мир еще одним мачо, выглядящим как внедорожник. Это Prombron Iron Diamond CLV за 2,5 млн евро (250 млн рублей) на базе Lamborghini Urus.
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Прообразом автомобиля стал Lamborghini LM002 1986-1993 годов.
Из пресс-релиза следует, что на опубликованных изображениях представлен новый Prombron Iron Diamond на базе Lamborghini. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это Prombron, который выпускается с начала 2010-х годов, а метаданные снимков показали, что они были сделаны в Альпах в 2011 году.
Если компании удастся переделать Urus в Prombron, то автомобиль, скорее всего, унаследует 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и мощностью 666 л.с.
Напомним, что предыдущие модели Dartz базировались на автомобилях Hummer H2 и Mercedes-Benz GLS.
Новый Dartz Prombron Iron Diamond CLV может стать если не самым дорогим внедорожником в мире, то одним из самых дорогих.
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