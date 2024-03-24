В продажу вернется Lamborghini LM002, как у Саши Белого из «Бригады»

На базе Lamborghini Urus хотят выпускать новый LM002 за 2,5 млн евро

Dartz решила порадовать мир еще одним мачо, выглядящим как внедорожник. Это Prombron Iron Diamond CLV за 2,5 млн евро (250 млн рублей) на базе Lamborghini Urus.

(Не) Prombron Iron Diamond CLV

Прообразом автомобиля стал Lamborghini LM002 1986-1993 годов.

Lamborghini LM002 1986-1993 годов

Из пресс-релиза следует, что на опубликованных изображениях представлен новый Prombron Iron Diamond на базе Lamborghini. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это Prombron, который выпускается с начала 2010-х годов, а метаданные снимков показали, что они были сделаны в Альпах в 2011 году.

(Не) Prombron Iron Diamond CLV

Если компании удастся переделать Urus в Prombron, то автомобиль, скорее всего, унаследует 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и мощностью 666 л.с.

(Не) Prombron Iron Diamond CLV

Напомним, что предыдущие модели Dartz базировались на автомобилях Hummer H2 и Mercedes-Benz GLS.

Новый Dartz Prombron Iron Diamond CLV может стать если не самым дорогим внедорожником в мире, то одним из самых дорогих.