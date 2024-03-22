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Леклер пришел первым на Гран-при Австралии, опередив семикратного чемпиона Ф-1

Гонщик Ferrari Леклер выиграл вторую практику на Гран-при Австралии за 1.17,277

Гонщик итальянской команды Ferrari Формулы-1 Шарль Леклер из Монако продемонстрировал лучшее время во второй свободной практике третьего этапа Ф-1 Гран-при Австралии. Гонка проходит на трассе «Альберт-парк» в австралийском Мельбурне.

Результат 26-летнего пилота – 1.17,277 секунды, на втором месте действующий чемпион Формулы-1 нидерландец Макс Ферстаппен из австрийской команды Red Bull. Гонщик отстал от Леклера всего на 0,381 секунды. Третье место у испанского пилота Карлоса Сайнса-младшего, он тоже выступает за Ferrari. Его результат +0,430.

Шарль Леклер
Шарль Леклер
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Примечательно, что семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, расположился только на 18-й строчке (+1,557), он пилотировал Mercedes.

Напомним, уже завтра, 23 марта, в Мельбурне состоится третья свободная практика и квалификация, а сама гонка пройдет в воскресенье. Нынешний сезон Формулы-1 2024 года является юбилейным – это 75-й чемпионат мира по автогонкам.

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Источник: rsport.ria.ru

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