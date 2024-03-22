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Цена этого рамного внедорожника не превысит 3 млн рублей — продажи уже в 2024 году

Новый Toyota Land Cruiser Mini может появиться в продаже уже до конца 2024 года

Один из ведущих японских производителей намерен вывести на рынок внедорожник с предварительным названием Land Cruiser Mini. Об этом написали местные СМИ.

Уже зарегистрировано два новых торговых наименования, одно из которых может достаться новой модели: Land Cruiser Fun и Land Cruiser FJ. Это будет классический внедорожник с рамной конструкцией. Длина новинки примерно 4,5 метра, размер колесной базы – 2,75 метра. Для сравнения: у нового Prado этот параметр чуть менее пяти метров. Кроссовер будет создан на той же платформе, что и у бюджетного IMV0 (Zero), он продается на азиатских рынках в виде шасси для установки различных надстроек.

Toyota Land Cruiser Mini
Toyota Land Cruiser Mini
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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Ожидается, что автомобиль оснастят проверенным двигателем 2TR-FE объемом 2,7 литра. Изначально для нового Land Cruiser Mini рассматривали гибридную трансмиссию, но пока нет окончательного решения. Также был вариант оснастить Mini дизельным турбомотором 1GD-FTV объемом 2,8 л, но из-за скандала, связанного с «дочкой» Toyota, выпускающей этот двигатель, было решено отказаться от него.

Вполне вероятно, мощность одобренного мотора объемом 2,7 л составит 163 л.с. Коробка передач, скорее всего, будет автоматической, а привод – полным. Не исключено, что официальная премьера Land Cruiser Mini состоится в декабре 2024 года, а поставки начнутся в начале 2025 года. Что касается цен, то они могут варьироваться в пределах 3,5-4,5 млн иен (2,14-2,74 млн рублей по актуальному курсу).

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:BestCarWeb
Количество просмотров 2
22.03.2024
Фото:BestCarWeb
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-27