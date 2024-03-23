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Не электрокарами едиными: популярный электромобиль обзавелся версией с ДВС

Опубликованы первые фото гибридной версии электрокара BYD Song Plus DM-i

BYD продолжает радовать своих поклонников новыми моделями автомобилей. Недавно на рендерах и шпионских фотографиях было замечено новое поколение гибридного автомобиля BYD Song Plus DM-i. Он представляет собой среднеразмерный пятиместный кроссовер, который использует обновленный дизайн Dragon Face, аналогичный седану Qin L DM-i.

BYD Song Plus DM-i
BYD Song Plus DM-i

Одной из ключевых особенностей нового Song Plus DM-i является его гибридная система пятого поколения DM-i от BYD. Эта система позволяет автомобилю работать как на электрической силе, так и на бензине. Многие китайские источники называют этот автомобиль BYD Song L DM-i и считают его PHEV-версией электромобиля BYD Song L EV.

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Передняя часть автомобиля соответствует дизайну BYD Qin L и имеет большую восьмиугольную решетку радиатора. Функциональные вентиляционные отверстия и воздухозаборник трапециевидной формы дополняют передний бампер. Удлиненные фары, соединенные с логотипом хромированным элементом, придают автомобилю элегантность. Широкие колесные арки и пятиспицевые диски добавляют спортивности, а затемненные центральные стойки создают эффект парящей крыши. Внутри Song Plus DM-i находится огромный экран, который предоставляет множество функций и информации для водителя и пассажиров.

BYD Song Plus DM-i
BYD Song Plus DM-i

Сзади автомобиля можно заметить один общий фонарь и спойлер на крыше, что придает Song Plus DM-i законченный и современный вид.

К сожалению, пока не раскрыта информация о силовой установке Song Plus DM-i. Однако, учитывая предыдущие модели BYD, можно ожидать, что автомобиль будет обладать высокой энергоэффективностью и прекрасными характеристиками.

Источник: CarNewsChina

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Weibo
Количество просмотров 2
23.03.2024
Фото:Weibo
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