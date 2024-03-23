Популярный немецкий производитель впервые пополнил модельный ряд гибридом

Autocar сообщил, что семейство Porsche 911 впервые обзаведется гибридной версией

Культовый спорткар Porsche 911 вступает в новую эру – компания анонсировала первую в истории модели гибридную версию.

По данным авторитетного британского издания Autocar, полноприводный гибридный Porsche 911 дебютирует в ходе планового рестайлинга текущего поколения 992. На передней оси разместится электромотор, в то время как культовый оппозитный шестицилиндровый бензиновый двигатель по-прежнему будет приводить в движение задние колеса.

Porsche 911

Революционный литий-ионный аккумулятор станет сердцем гибридной силовой установки. Применение передовых технологий позволит достичь рекордно низкой массы батареи при высокой плотности энергии и быстрой зарядке. Впрочем, от необходимости подключения к розетке инженеры Porsche решили отказаться – аккумуляторы будут пополнять запас энергии за счет рекуперативного торможения и работы ДВС в режиме генератора.

Porsche 911

На первых порах гибридная версия будет доступна исключительно с полноприводной трансмиссией и в нескольких вариантах исполнения с разным уровнем мощности. А ближе к снятию с производства 992-го семейства дебютирует экстремальная модификация GT2 RS с суммарной отдачей свыше 800 л. с. Над ее электрической «начинкой» Porsche работает совместно с хорватской компанией Rimac.

Традиционные бензиновые 911 в ходе рестайлинга также ждут перемены. Ожидается появление 48-вольтовой мягкой гибридной системы и модернизация 3-литровых турбомоторов. Не исключено, что линейка GTS откажется от турбонаддува в пользу 4-литрового атмосферного агрегата от Cayman GT4, а Turbo перейдет с 3,8 на 3,6-литровый двигатель.

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Источник: Autocar