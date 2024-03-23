Теракт в «Крокус Сити» унес жизни более 80 человек
Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве перед концертом музыкальной группы произошел теракт. Пятеро вооруженных людей зашли в здание и открыли огонь по людям, а затем устроили пожар, который полностью уничтожил верхние этажи здания.
В ликвидации пожара были задействованы 477 человек и 183 единицы техники, включая 3 пожарных вертолета, которые внесли огромный вклад в борьбу с огнем. К настоящему времени пожар удалось локализовать, вертолеты отправлены на места дислокации, а пожарные расчеты продолжают проливку здания.
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Погибли более 80 человек, пострадали более 100, включая детей. СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте.
В связи с данными событиями мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим, а также принял решение отменить все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия в столице.
Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере - написал он в телеграм-канале.
Собянин также уточнил, что дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим во время случившегося в ТЦ.
Что касается ограничений движения на дорогах Москвы, все ранее введенные ограничения на дорогах на данный момент сняты.
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