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Теракт в «Крокус Сити» унес жизни более 80 человек

Правительство Москвы окажет всю необходимую помощь пострадавшим в «Крокус Сити»

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве перед концертом музыкальной группы произошел теракт. Пятеро вооруженных людей зашли в здание и открыли огонь по людям, а затем устроили пожар, который полностью уничтожил верхние этажи здания.

В ликвидации пожара были задействованы 477 человек и 183 единицы техники, включая 3 пожарных вертолета, которые внесли огромный вклад в борьбу с огнем. К настоящему времени пожар удалось локализовать, вертолеты отправлены на места дислокации, а пожарные расчеты продолжают проливку здания.

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Погибли более 80 человек, пострадали более 100, включая детей. СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте.

В связи с данными событиями мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим, а также принял решение отменить все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия в столице.

Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере - написал он в телеграм-канале.

Собянин также уточнил, что дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим во время случившегося в ТЦ.

Что касается ограничений движения на дорогах Москвы, все ранее введенные ограничения на дорогах на данный момент сняты.

Источник: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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За РулемЛежнин Роман
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
23.03.2024
Фото:АГН «Москва»
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