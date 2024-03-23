В России планируют выпускать автомобили ушедших брендов

Российский владелец бывших заводов Volkswagen и Hyundai создал новый бренд Agron

Российская компания AGR Automotive Group, владеющая бывшими заводами Volkswagen и Hyundai в Калужской области и Санкт-Петербурге, зарегистрировала новый товарный знак Agron. Предполагается, что под этим брендом будут выпускаться автомобили ушедших брендов.

Логотип бренда Agron

Согласно информации из заявки, товарный знак Agron зарегистрирован по широкому спектру категорий товаров, включая транспортные средства. AGR Automotive Group уже владеет брендом Solaris, под которым реализует переименованные модели ушедших с России.

Вероятнее всего, под брендом Agron будут выпускаться клоны моделей иностранных автоконцернов, которые покинули Россию. Однако не исключено и создание собственных моделей на базе существующих комплектующих.

На данный момент завод AGR в Калужской области, где ранее производились автомобили Volkswagen, простаивает. В то же время петербургский завод, где собирались Hyundai, продолжает работу и выпускает автомобили под брендом Solaris. Ожидается, что мощности обоих предприятий будут задействованы в производстве автомобилей Agron.

Бренд Agron имеет все шансы на успех на российском рынке, где наблюдается дефицит новых автомобилей. Компания AGR обладает опытом в автомобильной промышленности и производственными мощностями. Кроме того, она может рассчитывать на поддержку со стороны правительства, которое заинтересовано в развитии отечественного автопрома.

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Источник: Автопоток