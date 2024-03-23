Новый бюджетный кроссовер из Китая бросит вызов мастодонтам Great Wall и Chery

В Китае прошла презентация кроссовера BAIC Beijing BJ30 с запасом хода 1000 км

Китайский концерн BAIC представил новое поколение среднеразмерного кроссовера Beijing BJ30, который обещает стать конкурентом Haval Dargo и популярным моделям от Great Wall и Chery.

BAIC Beijing BJ30

BJ30 отличается классической конструкцией с несущим кузовом и поперечным расположением двигателя, но при этом обладает внушительными внедорожными возможностями. Углы въезда и съезда составляют 25 и 30 градусов соответственно, клиренс составляет 215 мм, а полный привод является стандартным оснащением.

Габариты BJ30 впечатляют: длина 4730 мм, ширина 1910 мм, высота 1790 мм, колесная база 2820 мм. Таким образом, он превосходит Haval Dargo по длине, ширине и высоте на 11, 2 и 1 см соответственно.

Несмотря на внушительные размеры, ожидается, что базовая цена BJ30 не превысит 120 000 юаней (около 1,55 млн рублей) в Китае, что сопоставимо со стоимостью переднеприводной версии Haval Dargo.

Покупателям предложат две версии BJ30. Обе они оснащены 1,5-литровыми турбомоторами и многорычажной задней подвеской. Базовая версия получит 188-сильный двигатель, механическую коробку передач (точная информация о ней пока не раскрывается) и традиционную схему полного привода с муфтой сзади.

Гибридная версия будет оснащена турбомотором на 158 л. с., двумя электродвигателями и тяговой батареей емкостью 1,67 кВт·ч. Суммарная отдача гибрида составит 409 л. с. и 685 Н·м, что обеспечит разгон до 100 км/ч менее чем за 6 секунд. Общий запас хода гибридного BJ30 составит около 1000 км, но на электротяге ездить он не сможет.

Интерьер BJ30 выполнен в современном цифровом стиле с 10,25-дюймовой виртуальной приборной панелью, 14,6-дюймовым медиаэкраном и минимальным количеством аналоговых кнопок. Однако сохранились традиционные кнопки на руле, шайба выбора режимов езды и оригинальный селектор коробки передач. В числе уникальных особенностей легкого внедорожника — гибкая подсветка салона, которая может менять цвет в зависимости от настроения водителя.

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Источник: Autohome