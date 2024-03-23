#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Mitsubishi Xpander Cross
23 марта
В Россию привезли недорогой семейный японский минивэн
Кросс-вэн Mitsubishi Xpander Cross привезли в...
BAIC Beijing BJ30
23 марта
Новый бюджетный кроссовер из Китая бросит вызов мастодонтам Great Wall и Chery
В Китае прошла презентация кроссовера BAIC...
Логотип бренда Agron
23 марта
В России планируют выпускать автомобили ушедших брендов
Российский владелец бывших заводов Volkswagen и...

Новый бюджетный кроссовер из Китая бросит вызов мастодонтам Great Wall и Chery

В Китае прошла презентация кроссовера BAIC Beijing BJ30 с запасом хода 1000 км

Китайский концерн BAIC представил новое поколение среднеразмерного кроссовера Beijing BJ30, который обещает стать конкурентом Haval Dargo и популярным моделям от Great Wall и Chery.

BAIC Beijing BJ30
BAIC Beijing BJ30

BJ30 отличается классической конструкцией с несущим кузовом и поперечным расположением двигателя, но при этом обладает внушительными внедорожными возможностями. Углы въезда и съезда составляют 25 и 30 градусов соответственно, клиренс составляет 215 мм, а полный привод является стандартным оснащением.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

12 900 км с кроссовером российской сборки: итоги зимы

Габариты BJ30 впечатляют: длина 4730 мм, ширина 1910 мм, высота 1790 мм, колесная база 2820 мм. Таким образом, он превосходит Haval Dargo по длине, ширине и высоте на 11, 2 и 1 см соответственно.

Несмотря на внушительные размеры, ожидается, что базовая цена BJ30 не превысит 120 000 юаней (около 1,55 млн рублей) в Китае, что сопоставимо со стоимостью переднеприводной версии Haval Dargo.

Покупателям предложат две версии BJ30. Обе они оснащены 1,5-литровыми турбомоторами и многорычажной задней подвеской. Базовая версия получит 188-сильный двигатель, механическую коробку передач (точная информация о ней пока не раскрывается) и традиционную схему полного привода с муфтой сзади.

Гибридная версия будет оснащена турбомотором на 158 л. с., двумя электродвигателями и тяговой батареей емкостью 1,67 кВт·ч. Суммарная отдача гибрида составит 409 л. с. и 685 Н·м, что обеспечит разгон до 100 км/ч менее чем за 6 секунд. Общий запас хода гибридного BJ30 составит около 1000 км, но на электротяге ездить он не сможет.

Интерьер BJ30 выполнен в современном цифровом стиле с 10,25-дюймовой виртуальной приборной панелью, 14,6-дюймовым медиаэкраном и минимальным количеством аналоговых кнопок. Однако сохранились традиционные кнопки на руле, шайба выбора режимов езды и оригинальный селектор коробки передач. В числе уникальных особенностей легкого внедорожника — гибкая подсветка салона, которая может менять цвет в зависимости от настроения водителя.

Источник: Autohome

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
23.03.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0