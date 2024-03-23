В Россию привезли недорогой семейный японский минивэн

Кросс-вэн Mitsubishi Xpander Cross привезли в Россию по цене от 2,56 млн рублей

Популярные в Азии компактные кроссоверы Mitsubishi Xpander Cross вышли на российский рынок, предлагая доступный и практичный вариант для любителей путешествий и активного отдыха, а также этот минивэн будет отличным решением для семейных людей.

Mitsubishi Xpander Cross

Леворульные модели Mitsubishi Xpander Cross привозят в Россию из-за рубежа. У российских дилеров их можно найти по цене от 2,56 млн рублей. При этом, как утверждают дилеры, автомобиль прослужит долгие годы, оправдывая свою стоимость.

Кросс-вэн Xpander Cross оснащен семиместным салоном, который отличается хорошим запасом пространства и комфорта. В базовую комплектацию входят кондиционер, мультимедийная система с сенсорным экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида с парктрониками, электростеклоподъемники, круиз-контроль, кожаный мультифункциональный руль и люк в крыше. Благодаря светодиодной оптике поездки в темное время суток становятся более безопасными.

Интерьер Mitsubishi Xpander Cross

Все кроссоверы Mitsubishi Xpander Cross имеют одинаковые технические характеристики. Под капотом 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 л. с., 4-ступенчатый «автомат» и передний привод. Клиренс увеличен на 20 мм по сравнению с обычной версией Xpander, что обеспечивает уверенное движение по неровным дорогам.

Версия Xpander Xross была представлена в линейке Mitsubishi Xpander в 2019 году. От «обычного» Xpander она отличается увеличенным клиренсом на 20 мм, новой решеткой радиатора, черным защитным пластиковым обвесом, рейлингами на крыше и шинами с более высоким профилем. Также были улучшены шумо- и виброизоляция.

Mitsubishi Xpander производится в Индонезии. Помимо России, модель пользуется спросом в странах Юго-Восточной Азии (Таиланд, Филиппины), Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

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Источник: Автоновости дня