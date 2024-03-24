#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan X-Trail
24 марта
Хорошее оснащение, интересная внешность – ликвидный «японец» по цене «Нивы»
Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах и...
Интерьер Mazda CX-50
24 марта
Популярный японский кроссовер подешевел в России на миллион за год
Российские цены на кроссовер Mazda CX-50 упали...
Mazda6
24 марта
Mazda готовит электрическую версию седана Mazda6
Компания Mazda запатентовала обозначение Mazda...

Больше и круче, чем Passat: появились фото нового Volkswagen Magotan B9

В Сети появились качественные фото седана Volkswagen Magotan нового поколения

В сети появились официальные фотографии нового поколения Volkswagen Magotan, который, по сути, представляет собой удлиненный Volkswagen Passat для китайского рынка с рядом отличительных особенностей во внешнем виде и опциональном оснащении.

Volkswagen Magotan B9
Volkswagen Magotan B9

Как и у современных электромобилей Volkswagen серии ID, новый Magotan получил яркую светодиодную полосу, соединяющую фары, и подсвечиваемый логотип на радиаторной решетке. Сзади привлекает внимание аналогичная планка, но уже красного цвета, соединяющая фонари, и отсутствие визуально выраженных выхлопных труб.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

12 900 км с кроссовером российской сборки: итоги зимы

Салон нового Magotan схож с интерьером Passat B9 и также оснащен большим дисплеем мультимедийной системы. Однако имеется уникальная особенность – третий экран на передней панели перед пассажирским сиденьем. Ранее подобное решение было замечено в китайской версии Volkswagen Tiguan L Pro.

Еще одной отличительной чертой является система автономного вождения на базе компонентов DJI. Она полагается исключительно на оптические датчики, в отличие от других систем, которые также используют радиолокаторы.

Интерьер Volkswagen Magotan B9
Интерьер Volkswagen Magotan B9

Несмотря на то, что официальная премьера Magotan B9 состоится в Пекине 25 апреля, основные технические характеристики уже известны. Базовая комплектация оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л. с., а топовая версия – 2-литровым двигателем мощностью 220 л. с. Обе комплектации оснащены роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Габариты автомобиля 4990 × 1854 × 1487 мм при длине колёсной базы 2871 мм.

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 2
24.03.2024
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Passat

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв