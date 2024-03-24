Больше и круче, чем Passat: появились фото нового Volkswagen Magotan B9

В Сети появились качественные фото седана Volkswagen Magotan нового поколения

В сети появились официальные фотографии нового поколения Volkswagen Magotan, который, по сути, представляет собой удлиненный Volkswagen Passat для китайского рынка с рядом отличительных особенностей во внешнем виде и опциональном оснащении.

Volkswagen Magotan B9

Как и у современных электромобилей Volkswagen серии ID, новый Magotan получил яркую светодиодную полосу, соединяющую фары, и подсвечиваемый логотип на радиаторной решетке. Сзади привлекает внимание аналогичная планка, но уже красного цвета, соединяющая фонари, и отсутствие визуально выраженных выхлопных труб.

Салон нового Magotan схож с интерьером Passat B9 и также оснащен большим дисплеем мультимедийной системы. Однако имеется уникальная особенность – третий экран на передней панели перед пассажирским сиденьем. Ранее подобное решение было замечено в китайской версии Volkswagen Tiguan L Pro.

Еще одной отличительной чертой является система автономного вождения на базе компонентов DJI. Она полагается исключительно на оптические датчики, в отличие от других систем, которые также используют радиолокаторы.

Интерьер Volkswagen Magotan B9

Несмотря на то, что официальная премьера Magotan B9 состоится в Пекине 25 апреля, основные технические характеристики уже известны. Базовая комплектация оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л. с., а топовая версия – 2-литровым двигателем мощностью 220 л. с. Обе комплектации оснащены роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Габариты автомобиля 4990 × 1854 × 1487 мм при длине колёсной базы 2871 мм.

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Источник: ITHome