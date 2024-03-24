Представлен большой китайский кроссовер с колесной базой как у Land Cruiser 300
Один из наиболее заметных элементов нового дизайна Jetour X90 Pro – это узкая передняя светотехника, в которой используется 222 светодиода. Этот дизайн был успешно применен ранее на гибридном автомобиле Jetour Shanhai L9. Внутренний интерьер автомобиля выполнен в стиле минимализм, который является популярным трендом сегодняшнего времени.
Габариты Jetour X90 Pro составляют 4858 x 1925 x 1780 мм, а колесная база равна 2850 мм, что соответствует размерам базы Land Cruiser 300. Варианты салона включают как 5-местную, так и 7-местную компоновку. Базовая комплектация включает систему кругового обзора и парковочные датчики сзади, а в средних комплектациях добавляются парковочные сенсоры спереди.
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В салоне установлена цифровая приборная панель и медиасистема с экраном диагональю 15,6 дюйма, основанная на платформе SoC Qualcomm Snapdragon 8155. В топовых версиях Jetour X90 Pro предлагается акустика Sony с 8 динамиками, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт для смартфона, электрорегулировка, подогрев и вентиляция передних кресел.
В зависимости от комплектации, Jetour X90 Pro может предлагать различные функции, такие как обычный круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик и активная система помощи при перестроениях.
Двигатель объемом 1,6 литра развивает мощность 197 л. с., а 2-литровый мотор развивает 254 л. с. Оба двигателя работают с 7-ступенчатой «роботизированной» трансмиссией.
Jetour X90 Pro будет прямым конкурентом для Geely Okavango на рынке Китая.
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Источник: Autohome