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Популярный японский кроссовер подешевел в России на миллион за год

Российские цены на кроссовер Mazda CX-50 упали до 3,5 млн рублей в марте

Популярный кроссовер Mazda CX-50 продолжает радовать российских автолюбителей снижением стоимости. В сравнении с прошлым годом, цена на автомобиль значительно снизилась.

Mazda CX-50
Mazda CX-50

В 2022 году за Mazda CX-50 запрашивали 4,55 млн рублей, а уже к концу февраля 2023 года цена упала до 3,734 млн рублей. В настоящее же время стоимость кроссовера составляет всего 3,5 млн рублей.

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За эту сумму дилеры предлагают приобрести Mazda CX-50 в комплектации Travel. Она включает в себя защитный обвес из неокрашенного пластика, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, парковочные датчики спереди и сзади, датчики света и дождя, бесключевой доступ, подогрев передних кресел, медиасистему с сенсорным экраном и панорамную крышу.

Интерьер Mazda CX-50
Интерьер Mazda CX-50

Кроме того, Mazda CX-50 предлагается в России с широким выбором двигателей. Для покупателей на выбор предоставляются три модели двигателя: 2-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 155 л. с., 2,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 187 л. с. и гибридная силовая установка мощностью 178 л. с.

С обычными моторами работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, а с гибридной системой работает вариатор. Доступны как переднеприводные, так и полноприводные версии.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Mazda
Количество просмотров 1
24.03.2024
Фото:Mazda
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