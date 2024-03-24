Раскрыты цены на Peugeot 3008 российской сборки

Цена собираемого в Калуге Peugeot 3008 будет стартовать от 4 млн рублей

Peugeot 3008 будут собирать на калужском заводе «ПСМА Рус», где уже производятся автомобили Citroen C5 Aircross. По информации дилеров, цена на Peugeot 3008 российской сборки начнется от 4 000 000 рублей, что совпадает с ценой Citroen C5 Aircross.

Peugeot 3008

Ожидается, что Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross будут иметь схожие характеристики и комплектацию, так как модели основаны на одной платформе и имеют глубокую конструктивную унификацию. Вероятно, это отразится не только на цене, но и на агрегатах, которые будут использоваться в обоих моделях.

Пока нет официальной информации о технических характеристиках Peugeot 3008 российской сборки. Однако его технический близнец, Citroen C5 Aircross, доступен в России с бензиновым двигателем мощностью от 175 до 211 л. с., в зависимости от версии. Трансмиссия – 8-ступенчатый автомат, а привод только передний. Гарантия на Citroen C5 Aircross составляет два года или 100 000 км пробега, и, скорее всего, аналогичные условия будут распространяться и на Peugeot 3008.

Peugeot 3008 российской сборки представляет собой интересную альтернативу на рынке кроссоверов.

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Источник: IXBT