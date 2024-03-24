Раскрыты цены на Peugeot 3008 российской сборки
Peugeot 3008 будут собирать на калужском заводе «ПСМА Рус», где уже производятся автомобили Citroen C5 Aircross. По информации дилеров, цена на Peugeot 3008 российской сборки начнется от 4 000 000 рублей, что совпадает с ценой Citroen C5 Aircross.
Ожидается, что Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross будут иметь схожие характеристики и комплектацию, так как модели основаны на одной платформе и имеют глубокую конструктивную унификацию. Вероятно, это отразится не только на цене, но и на агрегатах, которые будут использоваться в обоих моделях.
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Пока нет официальной информации о технических характеристиках Peugeot 3008 российской сборки. Однако его технический близнец, Citroen C5 Aircross, доступен в России с бензиновым двигателем мощностью от 175 до 211 л. с., в зависимости от версии. Трансмиссия – 8-ступенчатый автомат, а привод только передний. Гарантия на Citroen C5 Aircross составляет два года или 100 000 км пробега, и, скорее всего, аналогичные условия будут распространяться и на Peugeot 3008.
Peugeot 3008 российской сборки представляет собой интересную альтернативу на рынке кроссоверов.
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Источник: IXBT
Отзывы о Peugeot 3008 (1)
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