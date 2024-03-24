#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тизер нового Mercedes-Benz G 500
24 марта
Mercedes-Benz намекнул на обновление легендарного «Гелендвагена»
Mercedes-Benz опубликовал тизер совершенно...
Дилерский центр
24 марта
Россияне бросились скупать машины у дилеров: что случилось?
В РФ зафиксирован всплеск продаж автомобилей...
Opel Corsa
24 марта
Новый Opel Corsa блистательно прошел популярный «лосиный тест»
Журналисты издания km77 испытали малолитражку...

Новый Opel Corsa блистательно прошел популярный «лосиный тест»

Журналисты издания km77 испытали малолитражку Opel Corsa «лосиным тестом»

Немецкий хэтчбек Opel Corsa превзошел ожидания специалистов на «лосином тесте». Испанское издание km77 провело испытание, в ходе которого оценивается способность автомобиля выполнить экстренное маневрирование, имитирующее резкое появление препятствия на дороге.

На удивление экспертов, базовая версия Corsa с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач продемонстрировала впечатляющие результаты. В тестах на слалом и «лосиный тест» хэтчбек показал стабильную управляемость.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

12 900 км с кроссовером российской сборки: итоги зимы

В «лосином тесте» Opel Corsa успешно преодолел маневр на скорости 79 км/ч. Немецкая модель показала отличную работу шасси и электронных систем помощи водителю, обеспечивающих предсказуемое поведение автомобиля на высокой скорости.

Эксперты отметили грамотную настройку подвески и эффективную калибровку системы курсовой устойчивости, благодаря которым Corsa сохраняла стабильность даже в критических ситуациях. Баланс между комфортом и управляемостью был достигнут благодаря шинам Michelin Primacy 4.

Высокие оценки, полученные Opel Corsa на «лосином тесте», подтверждают его репутацию как безопасного и надежного автомобиля.

Источник: km77

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
Количество просмотров 1
24.03.2024
Фото:YouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Opel Corsa

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв