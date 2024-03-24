Новый Opel Corsa блистательно прошел популярный «лосиный тест»

Журналисты издания km77 испытали малолитражку Opel Corsa «лосиным тестом»

Немецкий хэтчбек Opel Corsa превзошел ожидания специалистов на «лосином тесте». Испанское издание km77 провело испытание, в ходе которого оценивается способность автомобиля выполнить экстренное маневрирование, имитирующее резкое появление препятствия на дороге.

На удивление экспертов, базовая версия Corsa с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач продемонстрировала впечатляющие результаты. В тестах на слалом и «лосиный тест» хэтчбек показал стабильную управляемость.

В «лосином тесте» Opel Corsa успешно преодолел маневр на скорости 79 км/ч. Немецкая модель показала отличную работу шасси и электронных систем помощи водителю, обеспечивающих предсказуемое поведение автомобиля на высокой скорости.

Эксперты отметили грамотную настройку подвески и эффективную калибровку системы курсовой устойчивости, благодаря которым Corsa сохраняла стабильность даже в критических ситуациях. Баланс между комфортом и управляемостью был достигнут благодаря шинам Michelin Primacy 4.

Высокие оценки, полученные Opel Corsa на «лосином тесте», подтверждают его репутацию как безопасного и надежного автомобиля.

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Источник: km77