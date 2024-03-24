Новый Opel Corsa блистательно прошел популярный «лосиный тест»
Немецкий хэтчбек Opel Corsa превзошел ожидания специалистов на «лосином тесте». Испанское издание km77 провело испытание, в ходе которого оценивается способность автомобиля выполнить экстренное маневрирование, имитирующее резкое появление препятствия на дороге.
На удивление экспертов, базовая версия Corsa с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач продемонстрировала впечатляющие результаты. В тестах на слалом и «лосиный тест» хэтчбек показал стабильную управляемость.
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В «лосином тесте» Opel Corsa успешно преодолел маневр на скорости 79 км/ч. Немецкая модель показала отличную работу шасси и электронных систем помощи водителю, обеспечивающих предсказуемое поведение автомобиля на высокой скорости.
Эксперты отметили грамотную настройку подвески и эффективную калибровку системы курсовой устойчивости, благодаря которым Corsa сохраняла стабильность даже в критических ситуациях. Баланс между комфортом и управляемостью был достигнут благодаря шинам Michelin Primacy 4.
Высокие оценки, полученные Opel Corsa на «лосином тесте», подтверждают его репутацию как безопасного и надежного автомобиля.
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Источник: km77