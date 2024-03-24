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Россияне бросились скупать машины у дилеров: что случилось?

В РФ зафиксирован всплеск продаж автомобилей ввиду скорого повышения цен

В феврале российские автолюбители массово скупали новые автомобили, что привело к увеличению индекса РОАД на 31% по сравнению с январем.

Аналитики прогнозируют сохранение этой тенденции и в марте. Причинами резкого роста продаж стали переизбыток автомобилей на дилерских складах, щедрые распродажи китайских брендов и ожидание повышения цен на авто, ввезенные по параллельному импорту.

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С 1 апреля условия ввоза таких автомобилей из стран ЕАЭС ужесточаются. Дилерские центры отмечают не только увеличение трафика, но и превышение целевых показателей продаж. Конкуренция между автосалонами усиливается, поскольку из-за снижающегося спроса дилеры вынуждены бороться за каждого клиента.

На фоне активных распродаж новых машин пострадал вторичный рынок: скидки и рассрочки привели к снижению продаж автомобилей с пробегом.

Источник: Автостат

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За РулемЛежнин Роман
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
24.03.2024
Фото:«За рулем»
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