Владелец «Крокуса» рассказал, когда определили номер автомобиля террористов

Агаларов: номер автомобиля террористов определили по камерам «Крокуса»

Чудовищная трагедия, произошедшая в минувшую пятницу, продолжает обрастать подробностями. Так, владелец «Крокуса» Араз Агаларов рассказал в интервью телеканалу РБК, что машину террористов довольно быстро удалось вычислить по камерам наблюдения «Крокус Сити Холла».

Помещение, где они находились, должно было сгореть, но сотрудников МЧС удалось вовремя сориентировать, и они предотвратили возгорание этого помещения.

«Мы сохранили эту информацию, по этой информации смогли определить маршруты отхода, смогли определить номер машины, за которой уже была установлена погоня. И, я думаю, что здесь как раз все службы сработали хорошо», – сказал он.

Тем не менее, преступникам удалось преодолеть более 400 км, их задержали в районе деревни Хацунь в Брянской области. Все четверо передвигались на автомобиле Renault Symbol.

Машина не была сразу объявлена в розыск, предположил член Общественного совета ГУ МВД России по Москве Владимир Химаныч. По его мнению, правоохранительные органы следили за ней, чтобы выяснить, куда направляются преступники и с кем они находятся на связи во время движения, рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В трагедии, которая произошла вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, погибли 144 человека (на 5 утра 25 марта), сообщает «МК». 182 человека пострадали, на лечении в больницах и стационарах находятся 97 человек.

Правоохранительные органы задержали 11 причастных к теракту, включая 4 непосредственных исполнителей.

Исполнители уже дали признания, им грозит пожизненное лишение свободы (в России с 1997 года действует мораторий на высшую меру наказания).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: из отрытых источников