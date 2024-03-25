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У нас был плохой темп: руководитель команды F1 Red Bull о фиаско на Гран-при Австралии

Руководитель Red Bull Хорнер объяснил причину провала на Гран-при Австралии

Причина схода пилота Red Bull Макса Ферстаппена и слабый результат гонщика Серхио Переса объясняются неполадками в тормозной системе гоночного болида. Об этом заявил руководитель команды Red Bull Формулы-1 Кристиан Хорнер.

«Это проблема с тормозами, и похоже, что она была с самого начала гонки. Макс сказал, что машина как будто на ручнике, и у него было несколько опасных моментов. Тем временем температура нарастала и нарастала, и в результате случилось возгорание. Мы проанализируем ущерб и поймем, что вызвало проблему», – объяснил руководитель команды.
Кристиан Хорнер
Кристиан Хорнер
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Рассуждая о реакции Макса Ферстаппена, Хорнер подчеркнул, что пилоты всегда расстраиваются в таких случаях. Сход с гонки отражается на всех членах команды, теперь предстоит понять, что произошло, и извлечь из этого уроки, констатировал Хорнер. При этом глава команды подчеркнул, что Ферстаппен все равно лидирует в чемпионате по итогам трех гонок, несмотря на сход с дистанции.

Машина Серхио Переса во время обгона Фернандо получила некоторые повреждения и из-за этого потеряла значительную часть прижимной силы от днища. В итоге расход шин увеличивается, объяснил Хорнер. «У нас был плохой темп в конце отрезков, что необычно для наших машин. Нам нужно это понять», – резюмировал руководитель Red Bull.

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Источник: autosport.com.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:EPA
25.03.2024
Фото:EPA
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