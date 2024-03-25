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Нагнетатель Dodge Charger в «Форсаже» был фейковым

Вскрылся интересный факт об автомобиле Доминика из первого «Форсажа»

Подобные «Форсажу» фильмы оказали огромное влияние на автокультуру. Они помогли популяризировать тюнинг и кастамайзинг, с помощью которых простые машины превращаются в иконы.

Додж Чарджер 1970 года Доминика Торетто из первого фильма франшизы «Форсаж» – самый яркий пример. Но его возвышавшийся над капотом нагнетатель оказался не настоящим и нерабочим.

Dodge Charger из первого «Форсажа»
Dodge Charger из первого «Форсажа»

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Крейг Либерман, технический консультант первых двух фильмов «Форсаж», рассказал об этом в новом видео на своем канале YouTube – красивый и привлекающий внимание элемент был лишь копией настоящего нагнетателя и даже не был прикреплен к двигателю.

Что касается сцены в гараже, кде показано подкапотное пространство, то в ней снимался «дублер». Но это не единственный «трюк» фильма.

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В съемках участвовали пять Dodge Charger, причем 1969 года, которые переделали в версии R/T 1970 года выпуска. Две из пяти машин были оснащены мощными двойными стабилизаторами поперечной устойчивости, которые легко заметить, если знать, куда смотреть.

Где теперь эти автомобили – сказать сложно. Часто их утилизируют после съемок или отправляют на свалки, как это было с машинами из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Кирилл Панов
Фото:Youtube
25.03.2024
Фото:Youtube
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