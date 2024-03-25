Конструктор знаменитой в СССР гоночной машины «Эстония 25» умер после болезни

На 66-м году жизни скончался конструктор гоночной машины «Эстония 25» Садковский

Стало известно, что на 66-м году жизни после продолжительной болезни скончался главный конструктор гоночного автомобиля «Эстония 25» Александр Садковский. Грустная новость пришла из эстонского Таллина.

Садковский известен спортивному гоночному миру как один из создателей гоночных автомобилей «Эстония 21» и «Эстония 24». Напомним, серийный выпуск болидов прекратился на Таллинском опытном авторемонтном заводе в середине 90-х, но, несмотря на это конструктор продолжал работать над проектированием.

В начале 2000-х Садковский лично посетил несколько производителей гоночных автомобилей, включая Mygale, Tatuus и МСА. Итогом этой поездки стала концепция по созданию бюджетного гоночного автомобиля. Таким образом, Садковский хотел внести свой вклад в историю отечественного производства гоночной техники.

Конструктор известен также как составитель каталога всех выпущенных на Таллинском опытном авторемонтном заводе (ТОАРЗ) гоночных машин «Эстония», активно вовлекался во все работы по созданию Музея спортивной техники в Таллине. Кроме того, Садковский всесторонне поддерживал команды, которые выступали на соревнованиях на гоночной «Эстонии», оказывая им существенную помощь.

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Источник: championat.com