Пьяный «гонщик» на Фольксвагене с простреленным колесом врубился в дерево (видео)

В Калининградской области полиция открыла огонь по машине с нетрезвым водителем

Одним из недавних вечеров на выезде из поселка Ново-Гурьевское Калининградской области сотрудники ДПС заметили Volkswagen Golf, согласно ориентировке, находившийся в угоне. Водитель не стал реагировать на сигналы об остановке, поэтому инспекторы начали преследование на патрульной машине.

Бросившийся наутек Фольксваген опасно носило из стороны в сторону, а когда из-за выезда на встречку идущий по той полосе автомобиль слетел на обочину, полицейские приняли решение применить табельное оружие. После предупредительного в воздух один из них начал прицельную стрельбу по колесам.

«Несмотря на повреждение заднего колеса, автомобилист не останавливался. Однако, не справившись с управлением, он совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП иномарка получила значительные повреждения, водитель оказался зажат в салоне. Сотрудники полиции помогли ему выбраться из легковушки и вызвали бригаду скорой медицинской помощи», – сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Оказалось, что за рулем находился 18-летний житель Неманского района, не имеющий водительского удостоверения. Его госпитализировали и завели на него несколько административных протоколов. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ.

Источник: МВД Медиа