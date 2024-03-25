Как за счет платных дорог победить пробки на дорогах — нестандартное мнение

Опрос CarMoney: как, по мнению россиян, победить пробки на дорогах

Сервис CarMoney провел опрос среди автовладельцев России, чтобы выяснить, как победить пробки.

Мнения водителей по этому поводу разделились: 41,9% считают, что пробки можно победить, 36,5% считают обратное, а 21,6% не могут дать четкого ответа. Эти данные были получены в ходе исследования, проведенного CarMoney среди российских водителей.

На вопрос, как можно уменьшить пробки, большинство водителей ответили, что нужно совершенствовать дорожные развязки (82,4%), строить больше новых дорог (52,7%) и убирать часть съездов, замедляющих движение (28,4%).

Некоторые водители предложили более нестандартные подходы. Например, 21,6% респондентов поддерживают идею сделать платные дороги бесплатными, а также пересадить часть водителей на общественный транспорт (21%). Другие предложения включают снижение стоимости проезда на такси (20,3%), строительство новых платных дорог (14,9%) и введение дополнительного налога для транспортных средств (4,1%).

Однако пробки оказались не самой большой проблемой для водителей. По мнению 66,2%, наибольшие проблемы на дорогах создает некачественное дорожное покрытие, а также наличие колеи – 50%. Только половина водителей (45%) назвали дорожные заторы наибольшей проблемой.

Опрос был проведен в начале 2024 года, в нем приняло участие около 3 тысяч человек по всей стране.

Согласно данным другого опроса, весной агрессии на дорогах становится больше, в этом уверены 64% автомобилистов. Агрессивные водители заняли первое место среди самых раздражающих факторов на дороге.