Автомобилисты рассказали, чего становится больше весной

64% автомобилистов уверены, что весной агрессии на дорогах становится больше

Из опроса, проведенного Группой Ренессанс страхование среди более 1,2 тыс. россиян, которые регулярно ездят за рулем, следует, что лишь каждый пятый российский водитель никогда не испытывал пренебрежительного отношения к себе на дорогах, тогда как треть сталкивались с этим «неоднократно», а каждый восьмой — «часто».

Согласно опросу, основной источник опасности на дороге — сами автомобилисты. Почти две трети попадали в опасные ситуации из-за неадекватного поведения других водителей, причем свыше трети оказывались в таких ситуациях «неоднократно» (25%) или «часто» (10%).

Агрессивные водители заняли первое место среди самых раздражающих факторов на дороге (37%). Помимо них, автомобилистов также раздражают пробки (27%), участники движения, не соблюдающие ПДД (27%), любители "подрезать" (22%), мотоциклисты (19%), пешеходы, не соблюдающие ПДД (19%), водители, которые постоянно сигналят сзади (18%) и водители встречных автомобилей с включенным дальним светом фар (17%).

Реже участники опроса жаловались на водителей самокатов и велосипедов — скорее всего по той причине, что те ездят на выделенной полосе, тогда как мотоциклисты передвигаются в общем потоке. На качество дорог как на самый раздражающий фактор указали лишь 10% опрошенных.

64% автомобилистов уверены, что весной число агрессивных водителей увеличивается, страховщики это подтверждают. Средняя частота ДТП в марте составляет 30,2%, что почти в 1,5 раза выше, чем зимой (20,9%). В апреле ситуация улучшается, но в среднем весна остается самым аварийно-опасным сезоном (23,4%).

Наименьшая средняя частота ДТП наблюдается осенью (19,2%), затем идут зима (20,9%) и лето (19,9%).

В онлайн опросе, который провели в марте 2024 года, приняли участие 1223 человека в возрасте от 18 лет, управляющих транспортом и проживающих в крупных городах России.

Недавно мы проводили опрос, и выяснилось, что 79% наших читателей считают, что за опасную или агрессивную езду нужно штрафовать. А примерно 16% уверены, что норм вполне достаточно в ПДД и КоАП, и никакие новые нормы не нужны.