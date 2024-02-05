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Надо ли штрафовать за опасную езду? Водители высказались!

«За рулем»: большинство водителей считает, что за опасную езду надо наказывать

Введение штрафа за опасную езду снова отложено, и причина в том, что само понятие опасной езды пока не удается четко сформулировать. Мы спросили подписчиков «За рулем» в Viber, что они думают по поводу этой ситуации и как все-таки наказывать тех, кто создает опасность на дороге?

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Около 5% нашей аудитории считает, что инспектору ГИБДД было бы достаточно записи с видеокамеры, чтобы определить сам факт опасного вождения. Напомним, в поправках планировалось фиксировать нарушение при трех условиях: злой умысел в действиях водителя, обязательная видеофиксация всей этой истории и решение суда.

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А примерно 16% подписчиков уверены, что никакие новые нормы не нужны вовсе – вполне хватает того, что уже записано в ПДД и КоАП. Понятие «опасная езда» признано слишком неопределенным. Как все-таки штрафовать лихачей?

Только 5% считают, что понятие опасного вождения можно ввести сейчас, и инспекторы смогут трактовать его объективно
Только 5% считают, что понятие опасного вождения можно ввести сейчас, и инспекторы смогут трактовать его объективно

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Правда, есть и третья группа, и она, как можно догадаться, самая многочисленная. 79% опрошенных считают, что все же есть возможность более тщательно проработать само понятие «опасной езды». Похоже, что необходимость введения такого термина действительно назрела.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
05.02.2024
Фото:Depositphotos
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