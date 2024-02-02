Для введения штрафа за «опасное вождение» нужен пересмотр формулировки

Госдума снова отклонила введение штрафа в 10 тыс. рублей за «опасное вождение»

Термин «опасное вождение» был внесен в пункт 2.7 ПДД еще в 2016 году с целью борьбы с нарушителями и любителями агрессивного стиля вождения. Но прошло много лет, а наказание за это так и не было введено. Госдума каждый раз отклоняла все попытки по причине того, что понятие «опасное вождение» слишком сложно воспринимается.

В июле 2023 года депутаты предлагали ввести новую статью «Умышленное опасное вождение», а к ней штраф в размере 5 тыс. руб., а за повторное в течение года нарушение - 10 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок до одного года.

В очередной раз в думском комитете по госстроительству концепцию поправок не поддержали. В заключении комитета говорится, что термин «опасное вождение» содержит «элемент правовой неопределенности». Но агрессоры на дорогах никуда не делись, поэтому во фракции ЛДПР настаивают, что формулировку нужно уточнить и наказание все-таки внести. Иначе для чего все это затевалось?

«Поскольку запрет на опасное вождение есть, а ответственности за него по-прежнему нет, этот правовой пробел однозначно надо исправлять. Этим в ближайшее время и займёмся вместе с нашими автоэкспертами», - не унывает глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- Если бы такой штраф и в целом наказание ввели, было бы очень много спорных ситуаций. Например, формулировка «опасного вождения» не раскрывает, что такое «несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства и несоблюдение бокового интервала». Ведь каждый понимает это по-своему!

В поправках подразумевалось, что наступление административной ответственности происходит при трех условиях: злой умысел в действиях водителя, обязательная видеофиксация всей этой истории и решение суда. Но что такое злой умысел? Как его трактовать? Мы, в принципе, понимаем, что такое опасное вождение, а как это фиксировать – не очень понятно.

Наверно, это на месте мог бы определить инспектор. Камера, конечно, тоже может что-то зафиксировать. И камера на другом авто, и стационарная камера. Но мы понимаем, что есть масса ситуаций, когда кто-то может усмотреть злой умысел, агрессию в твоей езде. А другой сочтет, что это нормально.

Быстрое ускорение с места, быстрое перестроение, резкое торможение – это опасная езда? Но ведь нет разъяснения, насколько плавно все это нужно делать, чтобы тебя не заподозрили в злом умысле.

С агрессивным, опасным вождением бороться нужно, спору нет. Но как это оформить грамотно, чтобы не возникало правовых перекосов, - большой вопрос.

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Источник: «Коммерсант» и Ярослав Нилов/Telegram