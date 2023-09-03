За опасное вождение хотят отбирать права

Готовится введение нового штрафа за опасное вождение

В КоАП хотят внести наказание за опасные маневры водителя на дороге. Доработанный с учетом всех правок законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть уже этой осенью.

К слову, само понятие опасного вождения (точнее запрет такого поведения на дорогах) в ПДД появился еще в 2016 году, но никакого наказания за него не положено.

Новой редакцией законопроекта предусматривается, что за опасные маневры водителя оштрафуют на 5 тыс. рублей. В случае повторного нарушения наказание увеличится до 10 тыс. рублей или же водитель может лишиться прав сроком на год.

Такой штраф не будет автоматически выписываться камерами: решение о наказании станет принимать суд. Но вот в качестве доказательств нарушения наличие фото- или видеоматериалов обязательно.

Под определение «опасное вождение» попадают: отказ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, перестроения при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции или бокового интервала, резкое торможение, препятствование обгону.

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