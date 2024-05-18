7 гениальных решений, которые пригодились бы в каждой машине

Эксперты перечислили удобные функции, которые есть не во всех авто

Умные мелочи в автомобилях очень помогают. Но часто они запатентованы отдельными автопроизводителями и установлены в модели определенных марок. А ведь не помешали бы каждому автомобилю.

1. Камера Мерседеса на красный свет

Речь о системе, которая автоматически уменьшает зум камеры кругового обзора при остановке перед светофором.

Таким образом светофор попадает в кадр камеры обзора на центральном мониторе. Обычно объектив его не захватывает, а тут автоматика уменьшает зум, и угол обзора растет. С тех пор, когда вы стоите перед светофором, нет необходимости поворачивать голову, чтобы увидеть, красный или зеленый свет горит.

2. Камеры для контроля слепых зон с отображением на панель приборов в Киа

Система контроля слепых зон в Kia помогает водителю следить за пространством за машиной без необходимости поворачивать голову. Она предупреждает водителя о возможной опасности со стороны других автомобилей, которые могут находиться в слепой зоне и не видны через обычные зеркала.

Изображение, захваченное этими камерами, отображается на 12,3-дюймовом цифровом дисплее, заменяя круг тахометра на левой стороне панели приборов. Это позволяет водителю видеть препятствия в слепой зоне. Камера активируется автоматически при включении поворотника, если в слепой зоне обнаружено препятствие. Таким образом, изображение внешнего зеркала отображается на панели приборов, что позволяет заметить велосипеды, мотоциклы и края тротуара.

3. Удобная мелочевка от Skoda

Весь список можно заполнить «просто умными» деталями Skoda: скребок для льда в дверке бензобака, зонтик в двери – и т. д. А в новой Fabia часто присутствуют держатели для ручек и карточек. Таким образом, вы сможете найти их именно там, где они вам нужны – посередине, что сбережет ваши нервы.

4. Система защиты кромок дверей Ford

Практически у каждого автомобиля в какой-то момент на краях дверей появляются некрасивые царапины и вмятины. Защита, изобретенная для Ford Focus (Door Edge Protector) и позже использовавшаяся в других моделях, гениальна: когда дверь открывается, по ее краю выдвигается скрытая защита. Она защищает лакокрасочное покрытие и кузов автомобиля от повреждений. При закрытии двери она плавно убирается внутрь.

5. Спасатель глаз от Opel

Система позволяет водителям оставлять дальний свет включенным ночью, при этом автоматически регулируя его, чтобы не ослеплять других участников движения. Однако на шоссе такая система может оказаться неэффективной для водителей грузовиков, движущихся по встречной полосе. Opel учел этот момент и в новой модели Corsa отключил систему слева при скорости свыше 105 км/ч для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

6. «Дворник мечты» от Шкоды

В дождливую погоду заднее стекло хэтчбека часто намокает и требует постоянного переключения вручную. Шкода предложила решение: пока передние дворники работают, задний активируется время от времени, но не слишком часто. Этого достаточно для поддержания четкого обзора сзади в любую погоду.

7. «Кнопки желаний» от Peugeot

Часто бывает, что мы скучаем по обычным кнопкам, ведь сенсорные экраны зачастую предлагают запутанные меню и не всегда позволяют настроить их по своему усмотрению. Поэтому в Peugeot 308 есть небольшой дополнительный экран, на котором размещено пять виртуальных, крупных сенсорных кнопок, которые можно свободно настраивать.

Это означает, что важные функции всегда будут под рукой на большом основном экране, который также можно настроить по своему усмотрению.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: MSN.com