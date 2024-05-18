Профессионалов и любителей приглашают на дни тотального детейлинга

Выставка Detailer Day Expo пройдет в Москве с 24 по 25 мая

С 24 по 25 мая всех автопрофессионалов и автолюбителей ждет Detailer Day Expo – крупнейшая в Европе выставка всего, что представлено как на российском, так и на международном рынке детейлинга.

Detailer Day Expo – b2b и b2c событие, посвященное детейлингу – профессиональному уходу за автомобилями и другими транспортными средствами. Этой весной выставка проводится в 7-й раз и, как всегда, соберет лучших производителей материалов и оборудования для детейлинга.

В одном месте, в одно время будет собрано все самое лучшее, новое и современное, что помогает восстановить и сохранить красоту любого автомобиля, мотоцикла, яхты или воздушного судна.

АОСДАМ и Detailer Day Expo – 2024 встречают в Детейлинг бизнес-клубе главных экспертов Ассоциации – Василия Чернышова, Алексея Кольчугина, Максима Бочкова, при поддержке специальных гостей клуба – Оксаны Аникеевой (MIMS Automobility Moscow), Максима Кадакова (журнал «За рулем»), а также постоянных спикеров клуба – Геннадия Талдыкина (АО «Сага Технологии»), Елисея Иванова (ООО «СтандартПласт») и друзей клуба в деловой программе на острую тему: «Готов ли российский рынок детейлинга к растущему спросу?».

К деловому общению в клубе на выставке DDExpo приглашаются: руководители детейлинг-центров, автомоек, автодилеров, автосалонов, поставщики для детейлинга и автомойки, начинающие предприниматели, инвесторы и эксперты авторынка.

Официальный сайт выставки – ddexpo.ru